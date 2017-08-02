Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала пункт в контракте нападающего Неймара с «Барселоной», который позволяет бразильскому игроку перейти в любой другой клуб за €222 млн, сообщает RT.

По данным источника Sport, основной причиной стала вероятность начала судебного разбирательства между руководством «Барселоны» и отцом Неймара, которому клуб не хочет выплачивать всю сумму гонорара за продление форвардом контракта летом 2016 года в размере €26 млн.