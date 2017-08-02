Правительство планирует «по умолчанию» использовать мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ при подготовке бюджета на 2018–2020 годы.

Как рассказали «Известиям» два источника в федеральных министерствах, в 2017 году дискуссии по мораторию нет: запуск индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который может состояться уже в 2018 году, делает мораторий техническим решением.

Таким образом, нынешнее продление моратория может стать последним, после чего накопительный элемент будет трансформирован в ИПК.

Мораторий на передачу пенсионных накоплений действует в России с 2014 года: 6%, начисляемые сверх зарплат работников, которые ранее шли в ВЭБ или НПФ, направляются в ПФР на выплаты сегодняшним пенсионерам.

По данным собеседника «Известий», такое решение было принято правительством на фоне дефицита бюджета.

Подробнее –– в материале «Известий»: Мораторий по умолчанию