Хозяева смартфонов с возможностью установки платежного инструмента Samsung Pay первыми получат возможность проводить безналичные расчеты с банковских карт Национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». Два других популярных платежных сервиса – Apple Pay и Android Pay – можно будет использовать для расчетов картой «Мир» только со следующего года.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Банку России, оператор платежной системы Samsung Pay первым позаботился о том, чтобы обеспечить технические возможности для интеграции с НСПК.

Все три упомянутые платежные системы выступают в роли посредников между счетом банковской карты и различными терминалами. Чтобы осуществлять платежи в Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay, нужно иметь смартфон c NFC-чипом. После установки приложения к нему надо привязать свою банковскую карту (в данном случае «Мир»), а потом можно использовать аппарат как виртуальную кредитку – прикладывать к терминалам в магазинах и т.п. для оплаты покупок.

Эта технология бесконтактной оплаты хорошо знакома держателям пластиковых банковских карт с функционалом PayWave (для Visa) и PayPass (у MasterCard).

Замдиректора департамента анализа защищенности компании Digital Security Глеб Чербов считает, что «виртуальной» картой будут пользоваться преимущественно молодые россияне, для которых интернет-банкинг и мобильные банковские клиенты уже стали рядовыми сервисами.

Определенное беспокойство у эксперта вызвала временная перспектива работы в связке с «Миром» одной только платежной системы Samsung Pay без конкурентной борьбы с Android Pay и Apple Pay, которые определенно отстанут от «Самсунга» в сроках подключения к НСПК.

Подробнее – в материале «Известий»: Samsung начинает работу с «Миром»