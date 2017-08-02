Американский телеканал АВС со ссылкой на анонимное заявление некоего источника в Пентагоне сообщил о смертельной угрозе, которая нависла над пассажирским самолетом французской авиакомпании Air France 4 июля, когда Северная Корея проводила испытательный пуск межконтинентальной ракеты.

Оказывается, маршрут Boeing 777 между Токио и Парижем пролегал в 144 км от того места, где спустя 10 минут после пролета авиалайнера упала ракета КНДР. Источник в оборонном ведомстве США не исключает, что они могли столкнуться, и тогда 323 пассажира французского «Боинга» с высокой долей вероятности оказались бы жертвами авиакатастрофы.

«Air France постоянно анализирует потенциально опасные зоны полетов и соответствующим образом адаптирует планы полетов», – говорится в сюжете телеканала АВС. При этом отмечено, что авиаперевозчик плотно сотрудничает с властями для получения максимально полной информации о возможных угрозах.

В Пентагоне о том, что межконтинентальная ракета КНДР пересекала используемое коммерческими воздушными судами пространство, заявили в тот же день – 4 июля. Капитан Джефф Дэвис, комментируя запуск, подчеркнул, что Пхеньян не мог не осознавать суть своих действий и их возможные последствия.