Ежегодный слет ветеранов эстонской 20-й дивизии «Ваффен-СС» противоречит решению Совета Евросоюза по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии, говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соответствующее решение запрещает «подстрекательство к насилию или ненависти, если они проявляются в актах оправдания, отрицания или умаления тяжести преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, включая холокост».

Около 80 тыс. эстонцев воевали в рядах гитлеровской армии во Второй мировой войне, еще 3 тыс. добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. В то же время более 30 тыс. эстонцев сражались с нацистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.