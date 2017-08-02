Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала объем бюджетных затрат на проведение очередных президентских выборов в стране, запланированных на 2019 год. По предварительным данным, организация народного волеизъявления обойдется бюджету страны в 2,355 млрд гривен — это больше $90 млн.

«ЦИК утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе «Проведение выборов президента Украины» на 2019 год в сумме 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

В реальности, как отметили представители ЦИК Украины, сумма расходов может оказаться существенно меньше: просто эксперты комиссии при расчетах ориентировались на возможность проведения второго тура голосования.

Куда дешевле обойдутся Украине парламентские выборы, которые пройдут в стране в 2019 и 2020 годах. По оценкам Центризбиркома, в первом случае потребуется 1,858 млрд бюджетных гривен (то есть свыше $71 млн), а во втором – 36,8 млн гривен ($1,4 млн). «Расходы на 2020 год определены для проведения промежуточных выборов в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения», — уточняется в сообщении на сайте комиссии.