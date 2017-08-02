Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики (ДНР и ЛНР) приветствовали героический поступок украинского летчика Александра Акопова, который фактически вслепую посадил в аэропорту Стамбула пассажирский лайнер, побитый градом.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего заявили в интервью газете «Известия», что жители Донбасса единодушно стоят на стороне Акопова, подвергшегося травле в соцсетях из-за опубликованной в его интернет-профиле фотографии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Летчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется», — гарантировал Пушилин. По его словам, скандальная шумиха вокруг Акопова — показатель того, что жизнь «нормальных людей» на Украине стала невыносимой, а власти потворствуют националистическим настроениям.

«Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела», — заявил глава народного совета самопровозглашенной республики, пригласив пилота посетить Донбасс.

Заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего напомнил, что Акопов родился и довольно долго жил в Донецке. «Мы также, если возникнет необходимость, готовы всячески его поддержать», — заверил представитель Луганской народной республики.

Когда история профессионального героизма Акопова была растиражирована СМИ, президент Украины Петр Порошенко узнал, что у пилота украинский паспорт, и решил наградить его национальным орденом мужества. Но летчик будет в Киеве только через две недели, а тамошняя патриотически настроенная общественность уже успела обозвать Акопова «сепаром» (имеется в виду сепаратист) — из-за его малой родины и фотографии Сергея Лаврова в Facеbook.

Заявление по сложившейся ситуации сделал МИД РФ, предложив летчику уехать от критики соотечественников в Россию.

«Александр, то, что вы совершили, — вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда вам рады», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Подробнее — в материале «Известий»: Донбасс готов дать гражданство летчику Акопову