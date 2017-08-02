К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), рассказал «Известиям» глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денис Давыдов.

По его словам, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».

В данный момент обсуждаются два варианта реализации системы. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.

Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Подробнее –– в материале «Известий»: В России появится национальная система фильтрации интернета