В России появится национальная система фильтрации интернета
К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), рассказал «Известиям» глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денис Давыдов.
По его словам, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».
В данный момент обсуждаются два варианта реализации системы. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.
Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Подробнее –– в материале «Известий»: В России появится национальная система фильтрации интернета