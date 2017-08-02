Перуанским спасателям удалось найти тела трех альпинистов, погибших в результате схода лавины.

По данным перуанского информационного агентства Andina, погибшими альпинистами оказались два чилийца и один гражданин России.

Лавина сошла на спортсменов в тот момент, когда они пытались совершить восхождение на вершину Пирамиде (5,89 тыс. м) горного хребта Кордильера-Бланка в центральной части Перу. Уточняется, что туристы совершали восхождение самостоятельно, без помощи профессионального инструктора.

Агентство отмечает, что в группу входили граждане Чили Кристобаль Биззарри Лион (23 года) и Габриэль Наваррете Пукон (32 года), а также Александр Мазмев, который имел двойное гражданство России и США.