Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс 4 августа планирует объявить о начале уголовного расследования утечек конфиденциальной информации из Белого дома и из министерств правительства.

Согласно данным Fox News, глава Минюста уделит особое внимание уголовной части будущего расследования с упором на недопустимость разглашения сведений, являющихся государственной тайной.

По данным комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США, со дня инаугурации президента страны Дональда Трампа 20 января по 25 мая из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации.