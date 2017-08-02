Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о подготовке судебного иска против России с требованием о возмещении убытков, связанных со строительством моста через Керченский пролив и ограничением судоходства из-за сужения фарватера.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», – цитирует Лавренюка «Федеральное агентство новостей».

По словам украинского чиновника, вопрос о взыскании компенсаций причиненного ущерба через суд представляется Киеву политическим, поэтому к его решению привлечены сразу несколько государственных ведомств, включая министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Со своей стороны министр транспорта РФ Максим Соколов, комментируя недавно ход строительства Крымского моста, заверил, что ограничения судоходства в связи с установкой опор в водах Керченского пролива будут минимальными. Впрочем, самые габаритные элементы конструкции – арочные пролетные строения – до сих пор не установлены и появятся только осенью.