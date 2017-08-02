В январе–мае 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016-го миграционный прирост в обмене населением с Белоруссией увеличился в 3,3 раза, отмечается в данных Росстата.

Также в нашей стране оказалось больше приезжих из Туркмении (на 27,8%) и Таджикистана (на 16,5%).

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал «Известиям», что белорусы, как правило, работают в России на стройках и ярмарках выходного дня.

В целом за январь–май 2017 года из большинства стран СНГ отмечается уменьшение миграционного прироста почти на 28%.

Подробнее — в материале «Известий»: Белорусские рабочие возвращаются в Россию