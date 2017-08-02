Автор серии книг о Гарри Поттере — британская писательница Джоан Роулинг — опубликовала в Twitter серию сообщений с извинениями в адрес президента США, которого ранее довольно резко критиковала за пренебрежение к ребенку-инвалиду.

Поводом для критики стала видеозапись с конференции по реформе здравоохранения, на которой Трамп здоровался с присутствующими, но, как показалось просмотревшей ролик Роулинг, проигнорировал трехлетнего малыша в инвалидном кресле — то есть со всеми обменялся рукопожатиями, а с ним нет.

Это был Монтгомери Вир с синдромом спина бифида (расщепления позвоночника). Мальчик попал на конференцию вместе с приглашенными Белым домом и Минздравом семьями простых американцев, чьи родные страдают от тяжелых заболеваний.

Джоан Роулинг увидела запись с конференции в интернете и, не обнаружив на ней рукопожатия между президентом и маленьким Монтгомери, преисполнилась праведного гнева на Трампа. Писательница обвинила главу государства в бесчувственности, игнорировании проблем инвалидов и равнодушии к ребенку.

Однако впоследствии Белый дом распространил полную версию видеозаписи, на которой запечатлено общение Трампа с малышом в инвалидной коляске. Президент подошел к мальчику отдельно — после того как поздоровался со всеми остальными, и специально присел, чтобы его поприветствовать.

Узнав об этом, Роулинг раскаялась и решила выбить клин клином, то есть использовать Twitter, где она критиковала президента США, для публикации извинений.

«Многочисленные источники сообщили мне, что мои «твиты» о маленьком мальчике в инвалидном коляске, чью протянутую руку президент проигнорировал, не соответствуют действительности. Я очень ясно выразила свою обеспокоенность пренебрежительным отношением к людям с ограниченными возможностями, которое я заметила на том видео. Если своими сообщениями я обидела мальчика или его семью, приношу свои искренние извинения», — написала автор поттерианы.

Кроме того, Роулинг удалила все свои твиты с критикой в адрес Трампа, оставив только сообщения с извинениями. Конференция состоялась 24 июля, а писательница опубликовала свои критические замечания 28 июля. Они привлекли внимание СМИ и общественности, представители которой довольно оперативно указали Роулинг на ее недосмотр.

В частности, за президента заступилась мать Монтгомери Вира — Марджери Келли Вир. «Кто-нибудь, передайте Дж.К. Роулинг: Трамп не обижал моего сына, а Монти даже не пытался пожать ему руку», — написала она в Facebook.

Автор поттерианы не впервые критикует Дональда Трампа: в конце 2015 года, когда он призывал закрыть мусульманам въезд в США, писательница сравнила политика-миллиардера со злодеем из своих книг — Волан-де-Мортом.