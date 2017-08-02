Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна выплатить военные репарации за нанесенный ущерб и совершенные преступления в годы Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

Мачеревич добавил, что отказ от репараций имел место во времена ПНР, но «он никогда не был закреплен с формально-правовой точки зрения, а носил лишь характер политического публицистического акта».

Министр также добавил, что первые месяцы Варшавского восстания «носили характер геноцида», и «Германия может только пытаться загладить свою вину».