Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента «Новой газеты», гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, работающего под псевдонимом Али Феруз, а также постановил назначить ему административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ»).

Нурматов будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве до вступления постановления в законную силу, сообщает ТАСС.

Журналист был задержан рядом с редакцией издания и после доставлен сотрудниками МВД в ОВД Басманного района для установления личности.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что Нурматов будет депортирован из России в Узбекистан, так как не исполнял требований МВД. Журналист с 2011 года жил в Москве без документов в нарушение российского миграционного законодательства.