Минприроды составило план очистки Арктики от мусора, обобщив сведения региональных дорожных карт по ликвидации накопленного ущерба экологии, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму, после чего депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой выделить необходимые средства.

«Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера», — говорится в запросе депутатов.

Один из авторов обращения Владимир Сысоев считает, что «нужно принять жесткое экологическое законодательство, иначе потом мы не сможем восполнить потери».

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды выявил 102 горячих экологических точки, среди которых 33 свалки бытовых и промышленных отходов, территории, загрязненные нефтепродуктами, а также объекты накопленного вреда горнодобывающей промышленности.

Подробнее — в материале «Известий»: Минприроды составило дорожную карту очистки Арктики