Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что в конце недели собирается встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они оба планируют прибыть в столицу Филиппин Манилу, где пройдет Региональный форум АСЕАН по безопасности.

Тиллерсон рассчитывает, что их встреча с главой МИД РФ будет личной. Он так и заявил – «буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым на полях совещаний в Маниле».

По словам американского госсекретаря, они с главой российского внешнеполитического ведомства в последние дни провели телефонный разговор, и произошло это уже после того, как Москва объявила о своем решении уравнять численность сотрудников дипломатических миссий РФ в США и США в РФ.

«Наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было. Мне кажется, министр иностранных дел Лавров и я понимаем свои роли, понимаем свою ответственность», – поделился своим мнением Тиллерсон.

Он выразил уверенность в том, что Лавров в равной с ним степени «привержен попыткам найти пути, чтобы вернуть отношения» между Москвой и Вашингтоном на прежний уровень и сблизить США с Россией.

На вопрос журналистов о том, как решение Кремля сократить численность американских посольских сотрудников в России скажется на работе Госдепартамента, Тиллерсон ответил, что оно «осложнит жизнь» внешнеполитическому ведомству США.

Как ранее сообщали «Известия», госсекретарь нелестно отозвался о законе, который предполагает введение новых антироссийских санкций. По словам Тиллерсона, они с президентом США Дональдом Трампом «не в восторге» от инициативы законодателей, но вынуждены принять ее, так как большинство конгрессменов уже проголосовали за документ.