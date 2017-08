Число погибших в результате взрыва в афганской провинции Герат возросло до 50 человек, десятки ранены. Об этом сообщил представитель губернатора провинции Джалани Фархад, передает телеканал Al Jazeera.

По данным правоохранителей, два террориста ворвался в мечеть в центральном районе города и открыли стрельбу по прихожанам. После этого один из них привел совершил самоподрыв.

Explosion in Shia mosque in Afghan city of Herat. After the initial explosion, a second Muslim terrorist started shooting inside the mosque. pic.twitter.com/VhZV3g5CHy