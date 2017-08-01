Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что лимит на легионеров вредит российскому футболу.

«Посмотрите на мадридский «Реал», который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев? А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам — зато четырехкратные чемпионы мира, привозят на Кубок конфедераций второй состав и все равно выигрывают турнир. Лимит — это глупость! Только конкуренция дает возможность расти!» — заявил Гинер в интервью «Спорт-Экспресс».