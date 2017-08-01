Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о внесении изменений в регламент песенного конкурса «Евровидение». Их необходимость обусловлена возникшей в нынешнем году ситуацией, когда Россия не принимала участия в состязании из-за отказа украинских властей впустить в страну певицу Юлию Самойлову, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Esctoday (информационный центр «Евровидения»).

Примечательно, что организаторы конкурса встали на сторону Киева, хотя ранее неоднократно звучали заявления о необходимости избавить «Евровидение» от влияния политических аспектов взаимоотношений между странами-участницами.

Теперь в регламенте будет прописан запрет на участие в конкурсе артистов, которым по тем или иным причинам закрыт въезд в страну, принимающую «Евровидение». «Ни представитель страны, ни какой-либо член делегации не должны побуждать национальные власти страны-хозяйки запретить им доступ в соответствии с национальным законодательством», – уточняется в заявлении EBU.

Кроме того, изменения в регламенте «Евровидения» коснутся правил отбора жюри: его представители не должны быть никоим образом связаны с участниками или песнями, которые они исполняют, в противном случае оценки судей будут считаться потенциально предвзятыми и могут быть оспорены.

Напомним, Россия хотела отправить на «Евровидение-2017» в Киев певицу Юлию Самойлову, однако украинские власти внесли ее в черный список из-за выступления артистки в Крыму. «Евровидение-2018» состоится в Лиссабоне, поскольку конкурс нынешнего года выиграла Португалия.