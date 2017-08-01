В предстоящую среду, 2 августа, ВВС США испытают новую межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III («Минитмен-3»). Запуск состоится на калифорнийской базе Ванденберг в период с 00:01 до 06:01 (10:01 по 16:01 по московскому времени), сообщает AP.

Ракета не будет нести боеголовку. Американские военные намерены убедиться в надежности и точности носителя.

Minuteman III ранее испытывалась дважды. Старт 3 мая прошел успешно — ракета пролетела 6700 км и упала в Тихом океане в районе Маршалловых островов. Еще один запуск, также успешный, был осуществлен 26 апреля. Тогда вместе с ракетой испытывалось телеметрическое оборудование, которое передавало информацию о состоянии и местоположении МБР.

На минувшей неделе ВМФ США впервые испытали лазерное оружие. Боевая система на одном из кораблей в Персидском заливе направленным лучом сбила специальный беспилотник.