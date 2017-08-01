«Локомотив» в текущее трансферное окно планирует приобрести нападающего. В шорт-листе московского клуба находятся шесть футболистов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В списке значатся нападающие «Стандарта» Орланду Са и Исхак Бельфодиль. Также возможен переход в стан железнодорожников экс-игроков «Спартака» Веллитона («Кайсериспор») или Юры Мовсисяна («Реал Солт-Лейк»).

Также в шорт-лист попали Владимир Ильин («Урал») и Теэму Пукки («Брондбю»).

Вероятнее всего, «Локомотив» приобретет нападающего «Стандарта» Орланду Са. Если трансфер сорвется, то железнодорожники акцентируют свое внимание на экс-форварде красно-белых Веллитоне.

«Локомотив» удачно стартовал в чемпионате России, одержав три победы кряду. Железнодорожники обыграли тульский «Арсенал» (1:0), ЦСКА (1:3) и «Анжи» (1:0). Также три победы на старте одержали «Зенит» и «Ахмат».

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