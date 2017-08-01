Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала ситуацию с принятием закона о санкциях в отношении РФ. По ее словам, президент США Дональд Трамп до сих пор не подписал документ, уже утвержденный конгрессом. «Но, как мы заявили ранее на этой неделе, он это сделает», — заверила пресс-секретарь президентской администрации.

В настоящее время закон подвергается юридической процедуре, связанной с его утверждением, пояснила Сандерс. Подытоживая сказанное на ежедневном брифинге, она еще раз подтвердила, что документ гарантированно будет подписан Трампом в ближайшее время.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон объяснял, что они с президентом не в восторге от утвержденного конгрессом законопроекта — главным образом из-за ограничений его полномочий, связанных с возможной отменой санкций. Тем не менее Трамп обязательно подпишет его, заверил госсекретарь, ведь глава государства не может проигнорировать тот факт, что законодательную инициативу поддержало подавляющее большинство конгрессменов.

Напомним, закон о введении новых санкций против России был принят американским конгрессом на прошлой неделе, а несколько дней спустя МИД РФ объявил о введении ответных мер — в частности, сокращении числа дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, с 1 сентября.