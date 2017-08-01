Экспорт свиного сала украинского производства по итогам прошлого года упал на 98%. В результате Украина потеряла почти $8 млн.

В 2015 году Киев продал сала на 7,74 млн, а в прошлом году сумел выручить лишь 0,09 млн, сообщает портал Business Views.

Причиной резкого падения экспорта стал отказ России закупать сало. Кроме того, от поставок отказалась и Молдавия.

Киев попытался найти новые рынки сбыта в Армении, Казахстане и Азербайджане, однако продукт не пользовался спросом.

В общей сложности Украине удалось продать всего 51 т сала.