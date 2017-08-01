Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве появится новый парк в Академическом районе площадью 16,5 га.

В проекте по созданию парка предусмотрена установка пандусов, садовых дорожек step-by-step, беседок и лавочек. Центром нового парка станет большая площадка с увитой зеленью беседкой. Всего в Москве в 2017 году появится 56 новых парков, пишет газета Центрального административного округа «Москва Центр».

При этом Собянин отметил, что власти города готовы компенсировать жителям затраты на гаражи, которые были снесены в пользу очистки территории. Несмотря на то что граждане сами выразили желание о создании нового парка, мэр столицы получил жалобы от членов гаражного кооператива, что им не компенсировали затраты на снесенные объекты.

«Обижать людей, имеющих на протяжении долгого времени гаражи, не дело. Если будет такая возможность, обязательно будет выделена такая компенсация», –– сказал Собянин.