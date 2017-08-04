Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва)

На этой неделе оба клуба оформили по одному громкому трансферу. «Зенит» приобрел аргентинского защитника Эмануэля Мамману, продолжив череду масштабных приобретений нынешнего лета. А болельщики «Спартака» наконец дождались первого звездного новичка после аренды у «Челси» Марио Пашалича. Оба игрока могут дебютировать в составе своих новых команд уже в ближайшую субботу. Противостояние «Зенита» и «Спартака» уже давно стало классическим в российском футболе. Но в этот раз оно будет особенно значимым — ведь петербуржцам необходимо закрепиться на вершине таблицы, а красно-белым — догнать их.

6 августа, 20.00. «Санкт-Петербург Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Легкая атлетика. Чемпионат мира

После напряженной битвы за право выступать на мировом первенстве в Лондоне в условиях допинговой блокады российские легкоатлеты пусть и не под родным флагом, но всё же получили возможность представлять свою страну. Звездные отечественные спортсмены Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Литвинов (метание молота), Вера Ребрик (метание копья) и еще 14 атлетов попытают счастья на британской земле в течение ближайшей недели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

4 августа, 21.20, бег на 10 000 м, мужчины, финал. 5 августа, финалы: 21.25, метание диска, мужчины; 22.05, прыжки в длину, мужчины; 22.10, бег на 10 000 м, женщины; 23.45, бег на 100 м, мужчины. 6 августа, финалы: 21.00, прыжки с шестом, мужчины; 22.35, толкание ядра, мужчины; 23.50, бег на 100 м, женщины. Олимпийский стадион (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Турнир Sochi Hockey Open 2017

Крупный сочинский турнир станет самым представительным и статусным соревнованием в нынешний подготовительный период клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обладатели двух последних Кубков Гагарина и финалисты прошлого сезона петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» вновь сойдутся на льду, проведя репетицию матча-открытия сезона. Также зрителям будет интересен серьезно обновивший состав пекинский «Куньлунь Ред Стар», после успешного дебюта в КХЛ назначивший главным тренером легендарного Майка Кинэна и сейчас стремящийся к завоеванию титула. Примут участие в турнире и его хозяева — ХК «Сочи», в межсезонье назначивший главным тренером одного из лучших российских хоккеистов в НХЛ Сергея Зубова, полтора года назад возглавлявшего СКА. А гвоздем программы станут матчи с участием олимпийских сборных России и Канады, часть состава которых поедет на Игры 2018 года в Пхенчхан.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

5 августа: 13.00, «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург); 17.30, Олимпийская сборная России — ХК «Сочи». 6 августа: 13.00, ХК «Сочи» — Олимпийская сборная Канады; 17.30, СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск). Дворец спорта «Большой» (Сочи). Прямые трансляции на канале КХЛ

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

После прохода в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов ЦСКА оказался в шаге от попадания в групповой этап главного европейского клубного турнира. Но подопечным Виктора Гончаренко также нельзя отставать и от лидеров внутреннего чемпионата. Для этого необходимо побеждать «Рубин», который с возвращением Курбана Бердыева постепенно налаживает игру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

6 августа, 17.30. «ВЭБ-Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области

Традиционный предсезонный турнир в Нижнем Новгороде уже наделал немало шума на всю страну после скандала с кражей экипировки хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» из раздевалки тренировочной арены. Однако противостояние уральской команды с казанским «Ак Барсом», уфимским «Салаватом Юлаевым», московским «Спартаком», нижегородским «Торпедо» и исключенным из КХЛ новокузнецким «Металлургом» интересно также и со спортивной точки зрения.

Фото: пресс-служба Хоккейного клуба «Торпедо» Нижний Новгород/hctorpedo.ru

4 августа: 15.00, «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва); 19.00, «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк). 5 августа: 15.00, «Металлург» (Новокузнецк) — «Ак Барс» (Казань); 19.00, «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург). 6 августа: 15.00, «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва); 19.00, «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург). Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный» (Нижний Новгород). Прямые трансляции на канале КХЛ

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