Россия и США считают, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) представляет угрозу для обеих стран. Москва и Вашингтон должны разбить ИГ, что обеспечит стабильность в Сирии. Такую точку зрения высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, именно в сфере борьбы с терроризмом Россия и США могут сотрудничать, несмотря на то что двусторонние отношения находятся в «состоянии стресса».

«Мы выбрали Сирию как территорию, на которой мы можем попробовать работать вместе», — отметил Тиллерсон.

Он также заявил, что зона деэскалации на юге Сирии «функционирует нормально», что можно считать «небольшим успехом». Тиллерсон выразил надежду, что в будущем подобные зоны будут созданы и в других районах Сирии.

При этом между странами есть и разногласия. В частности, Вашингтон считает, что Башар Асад должен покинуть должность президента Сирии. То, что Москва поддерживает главу арабской республики, американские власти считают неприемлемым.

Помимо этого, США считают, что иранские войска должны покинуть территорию Сирии и «вернуться домой». Вашингтон подчеркивает, что это является одним из ключевых условий урегулирования сирийского кризиса. Аналогичную позицию занимают многие члены коалиции, возглавляемой США.