Сенаторы США проведут голосование по утверждению Кристофера Рэя на пост главы ФБР. Как ожидается, кандидатура будет одобрена.

Американские сенаторы поддержали проведение сокращенной процедуры формулировки, которая предусматривает всего четырехчасовые дебаты перед голосованием, пишет «Интерфакс». Это позволит избежать формальностей, вместе с тем уйти от затянувшейся процедуры утверждения. Более того, урезанное время дебатов показывает то, что сенаторы готовы поддержать Рэя.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в Сенат кандидатуру Рэя, который с успехом прошел слушания в сенатском комитете по юридическим делам, В дальнейшем был рекомендован на пост главы ФБР.