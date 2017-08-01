США не видят вины Китая в ситуации вокруг Северной Кореи, но надеются, что Пекин окажет влияние на Пхеньян. С таким заявлением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Он подчеркнул, что Китай имеет уникальные и особенные отношения с КНДР и может оказывать влияние на страну «как никто другой», передает «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон не пытается добиться смены или падения режима в КНДР и готов к диалогу при условии, что страна откажется от идеи обладания ядерным оружием.

Тиллерсон добавил, что США продолжат оказывать «мирное давление на северокорейский режим».

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп не позволит КНДР заполучить межконтинентальную баллистическую ракету. При необходимости американский лидер санкционирует применение военной силы против Пхеньяна.

Кроме того, политик заявил, что если бы был на месте Китая, то предпринял какие-либо действия в отношении КНДР.