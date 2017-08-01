Около 60 человек пострадали в ДТП в Центральной Италии
В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком и четырьмя легковыми автомобилями, произошедшего недалеко от итальянского города Суббьяно в тосканской провинции Ареццо, пострадало около 60 человек.
По данным местных СМИ, серьезные ранения получили три человека. Водителя автобуса на медицинском вертолете доставили в одну из больниц Флоренции.
UPDATE [01.08-19:00] #Subbiano #Arezzo #incidente stradale #bus turistico e altri veicoli +60 #feriti pic.twitter.com/Th5wVeJcrA— Emergenza24 (@Emergenza24) 1 августа 2017 г.
Трасса, где произошла авария, была перекрыта. Причины ДТП выясняются правоохранителями.