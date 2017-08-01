В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком и четырьмя легковыми автомобилями, произошедшего недалеко от итальянского города Суббьяно в тосканской провинции Ареццо, пострадало около 60 человек.

По данным местных СМИ, серьезные ранения получили три человека. Водителя автобуса на медицинском вертолете доставили в одну из больниц Флоренции.

Трасса, где произошла авария, была перекрыта. Причины ДТП выясняются правоохранителями.