Министр образования и науки России Ольга Васильева считает эффективной программу укрупнения образовательных организаций.

По словам министра, данная система позволяет сократить количество управленцев и сделать более прозрачной финансовую сторону образовательного учреждения. Безусловно, есть регионы, которым не подходит программа объединения школ. Это скорее отдаленные части регионов, где всего одна школа. Однако, по словам Васильевой, в подавляющем большинстве российских городов укрупнение образовательных организаций абсолютно обосновано.

«Плюс регионального подчинения в том, что содержательная часть выстраивается жестче и четче и финансовая сторона становится более прозрачной», –– отметила министр, приведя в пример Москву, которая благодаря этой программе показывает достойные результаты в международных рейтингах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «В школах должны играть в шахматы».