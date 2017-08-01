Госдепартамент призвал администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро освободить двух лидеров оппозиции. В заключении по обвинению в нарушении условий домашнего ареста оказались Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма, сообщает «РИА Новости».

«США призывают восстановить демократию в Венесуэле», — заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

С аналогичным призывом к официальному Каракасу во вторник обратился верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Он попросил не злоупотреблять властью и не усугублять нестабильную ситуацию в стране.

Протесты в Венесуэле возобновились после выборов делегатов в Конституционную ассамблею, которой предстоит изменить основной закон страны. Оппозиция не признала результатов голосования 30 июля, тогда как Мадуро назвал выборы состоявшимися.

В начале недели США ввели персональные санкции против президента Венесуэлы и чиновников его администрации.