Два российских истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26 во вторник, 1 августа, совершили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ других государств, а сам полет выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее о перехвате трех российских самолетов над Балтикой сообщили представители НАТО. Самолеты Минобороны РФ сопровождали два испанских истребителя F-18 и истребитель Финляндии.

В сообщении альянса подчеркивается, что встреча воздушных судов произошла в международном воздушном пространстве. Инцидентов зафиксировано не было.