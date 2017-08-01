Новый постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о первой встрече со своей американской коллегой Никки Хейли. Темой переговоров стала работа Совбеза в августе, когда председателем органа выступит Египет, передает ТАСС.

«Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора», — сказал дипломат.

Небензя заявил также, что не был в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 17 лет. «Здание не изменилось, разве что в нем прошел ремонт. Я не работал в Совете Безопасности раньше, для меня это новый опыт», — добавил он.

Василий Небензя был назначен постпредом России при ООН на минувшей неделе. После смерти Виталия Чуркина 20 февраля этого года обязанности постпреда исполнял Петр Ильичев.

Небензя работал старшим советником в постпредстве РФ при ООН в 1996–2000 годах, после чего находился на дипломатической службе в Женеве.