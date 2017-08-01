В сети появилась аудиозапись одного из заседаний Мособлсуда, на которой слышны звуки перестрелки сотрудников правоохранительных органов и членов банды ГТА. Она была опубликована на YouTube-канале газеты «Московский комсомолец».

Длительность записи составляет около пяти минут. Звуки стрельбы слышны на 1 минуте 48 секундах. Стоит отметить, что судья прервал заседание лишь спустя некоторое время.

Члены банды ГТА напали на сотрудников конвоя в лифте и завладели их оружием. Затем подсудимые вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. В результате трое подозреваемых были ликвидированы, еще двое получили ранения.

В перестрелке пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских. Их жизням ничего не угрожает.