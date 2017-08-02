Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что сдача ЕГЭ под камерами является не такой сложной задачей, как сдача 6–7 экзаменов по старому формату.

Васильева рассказала «Известиям», что за последние годы у школьников наметилась тенденция на изменение отношения к единому государственному экзамену. Ученики всё больше стали воспринимать ЕГЭ не как «натаскивание на сдачу тестов», а как серьезный государственный экзамен. Главное, по мнению Васильевой, продолжать развивать это восприятие у школьников, тогда не будет нервного напряжения и страха перед экзаменом.

«За четыре года поменялось восприятие экзамена, пришло осознание, что это государственная итоговая аттестация, а не натаскивание на сдачу теста», –– сообщила министр.

По словам Васильевой, в этом году результаты ЕГЭ гораздо лучше, чем в предыдущем. Министр отметила успех нового формата ЕГЭ и считает, что положительный рост результатов экзамена во многом заслуга Рособрнадзора.

О нововведениях в ЕГЭ и подробных итогах сдачи экзамена Васильева рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям»: «В школах должны играть в шахматы».