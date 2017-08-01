Дмитрий Шепелев не стал комментировать сообщения СМИ о том, что заменит Андрея Малахова в ток-шоу «Пусть говорят». Телеведущий рекомендует обращаться за комментариями в пресс-службу «Первого канала», на котором он ведет передачу «На самом деле», сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, пресс-служба «Первого канала» заявила агентству, что пока недоступна для комментариев на эту тему.

Ранее сообщалось, что в студии, которую ранее занимал проект «Пусть говорят», проходят съемки «На самом деле».

В то же время в СМИ утверждалось, что руководство «Первого канала» приступило к поискам двух мужчин-телеведущих для замены Андрея Малахова.

О возможном уходе Малахова из «Пусть говорят» из-за конфликта с продюсером передачи и его переходе на ВГТРК первым сообщил журналист Егор Максимов. Позднее эту информацию подтвердил главный редактор сайта «Р-Спорт» Василий Конов.