Российские больницы и поликлиники получили первые методические указания о том, как эффективно выявлять устойчивые к дезинфекции микроорганизмы и подбирать средства, способные их полностью уничтожить. Предполагается, что каждая медицинская организация должна будет проводить такой мониторинг раз в полгода. По словам специалистов в сфере дезинфектологии и эпидемиологии, до последнего времени такие мероприятия проводились не системно, а в некоторых больницах отсутствовали совсем. Именно поэтому не удавалось победить внутрибольничные инфекции, с которыми сталкиваются практически все стационары страны.

По экспертным оценкам, реальная заболеваемость внутрибольничными инфекциями в нашей стране составляет около 2,5 млн случаев в год. Если ничего не изменится, то к 2050 году количество пациенто в, подхвативших в стационаре пневмонию, гнойно-септическое заболевание, кишечную инфекцию и инфекции мочевыводящих путей, вырастет до 10 млн случаев ежегодно.

Методические указания «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях» разработаны экспертами институтов, подведомственных Роспотребнадзору РФ, и утверждены главным государственным санитарным врачом.

— В Российской Федерации среди пациентов медицинских организаций, по данным официальной статистики, ежегодно регистрируется около 25–30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Однако, по различным экспертным оценкам, ИСМП поражают от пяти до десяти процентов пациентов стационаров, реально составляя не менее 2,5 млн случаев в год, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эксперты ведомства также отметили, что больные с ИСМП находятся в стационаре в два, а то и в три раза дольше, чем другие пациенты. В среднем их выписка задерживается на десять дней, а риск летального исхода увеличивается в пять, а иногда и в семь раз.

Директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов рассказал «Известиям», что утвержденные методические указания позволят снизить заболеваемость внутрибольничными инфекциями в три раза. Конечно, при условии, что медицинские организации будут им добросовестно следовать.

— В документе описан метод выявления микроорганизмов, резистентных к используемым дезинфицирующим средствам. А также даны рекомендации по подбору эффективного средства, благодаря которому с ИСМП можно эффективно бороться в каждом конкретном случае, — сказал Николай Шестопалов. Он отметил, что раньше такая работа велась точечно, далеко не во всех больницах и поликлиниках. Теперь же выявлять устойчивые штаммы будут все медорганизации по единой методике. Заниматься этим будут сотрудники микробиологических лабораторий, расположенных в больницах. Организовывать такую работу будут главные врачи, а контролировать — Роспотребнадзор.

— Наш институт в год регистрирует порядка 50–70 новых дезинфицирующих средств, из них примерно треть может быть использована в медорганизациях. Так что проблем с подбором эффективных препаратов нет, — подчеркнул профессор Шестопалов.

Научный сотрудник отдела коллекционных культур Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Елена Детушева рассказала «Известиям», что в ходе мониторинга будут определять не только эффективное дезинфицирующее средство, но и его необходимую концентрацию. До недавнего времени большинство методов выявления чувствительности бактерий к биоцидам (антисептикам и дезинфектантам) были основаны на исследовании планктонных форм бактерий (свободно плавающих в питательной среде). При этом не учитывалось, что в большинстве случаев патогенные бактерии находятся в форме биопленок, то есть конгломератов клеток, прикрепленных друг к другу и окруженных защитным веществом.

— Оценку эффективности антибактериальных препаратов предпочтительно проводить именно на бактериальных биопленках. Они значительно более устойчивы к антимикробным препаратам, чем клетки в планктонном состоянии, — отметила Елена Детушева.

Она подчеркнула, что при использовании недостаточно концентрированных дезинфектантов, которыми обрабатываются медицинские изделия, все поверхности в палатах, перевязочных кабинетах, родовых залах и столовых, выжившие патогенные штаммы способны приобретать устойчивость к используемому средству.

— Например, хлоргексидин в концентрации 0,05% не убивает все микроорганизмы, особенно в состоянии биопленки. Поэтому мы рекомендуем использовать концентрацию 1,5% для обработки слизистых и раненых поверхностей, — уточнила эксперт.

Однако существует ряд вопросов, которые еще предстоит решить, чтобы сделать мониторинг эффективным. По словам Елены Детушевой, в некоторых медицинских организациях не хватает квалифицированного персонала. Микробиологические лаборатории были закрыты из-за недостатка финансирования. Также возможно сокрытие случаев заболевания внутрибольничными инфекциями, что усложняет организацию грамотного мониторинга.

Если подход к профилактике госпитальных инфекций не изменится, то, по экспертным оценкам, показатель заболеваемости внутрибольничными инфекциями может возрасти в несколько раз и к 2050 году составить около 10 млн случаев в год.