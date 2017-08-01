Самые дорогие бриллианты России
«Алроса» презентовала коллекцию «Династия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Москве состоялась презентация коллекции «Династия» из пяти бриллиантов собственной огранки, изготовленной гранильным подразделением алмазодобывающей компании «Алроса» — «Бриллианты «Алроса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Директор компании «Бриллианты «Алроса» Павел Винихин во время презентации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бриллиант «Династия» весом 51,38 карата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Журналисты во время презентации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Самый большой бриллиант традиционной круглой формы с 57 гранями и весом 51,38 карата. Он является самым чистым и дорогим бриллиантом, когда-либо ограненным в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Второй по величине круглый бриллиант в 16,67 карата назвали «Шереметевы». Бриллиант «Орловы» в 5,05 карата имеет овальную форму. «Воронцовы» — бриллиант в форме груши весом 1,73 карата. Бриллиант «Юсуповы» имеет вес 1,39 карата
Аукцион по продаже коллекции запланирован на ноябрь 2017 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Начальная цена коллекции может составить $10 млн
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