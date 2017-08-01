Истребители НАТО, занимающиеся патрулированием воздушного пространства стран Прибалтики, перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Речь идет о двух истребителях МиГ-31 и транспортном самолете Ан-26.

На перехват были отправлены два испанских истребителя F-18, поднявшихся с эстонской военной базы Амари. Кроме того, Финляндия, не входящая в НАТО, направила свой истребитель.

Встреча самолетов России, Финляндии и НАТО состоялась в международном воздушном пространстве. Инцидентов зафиксировано не было, передает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на профессионализм пилотов России и альянса. Большинство операций по сопровождению над Балтикой проходят без эксцессов.

Генсек НАТО также отметил, что перехват и сопровождение самолетов являются «обычной процедурой».