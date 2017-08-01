В конгрессе США представлен законопроект, который может ограничить возможности президента, если тот решит вернуть России ее дипсобственность. Группа конгрессменов во главе с Антони Брауном от штата Мэриленд считают, что в этом случае главе государства должен быть закрыт доступ к бюджетным средствам, сообщает «РИА Новости».

«Штат Мэриленд не должен стать плацдармом иностранного неприятеля для осуществления шпионажа и подрыва нашей нацбезопасности», — говорится в законопроекте.

Конгрессмены отмечают, что за время своего президентства Дональд Трамп не смог ответить на вмешательство в выборы, которое якобы осуществила Россия.

В конце прошлого года Белый дом, возглавляемый тогда Бараком Обамой, закрыл дипломатические дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а также объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин в ответ на очередные санкции распорядился сократить американскую дипмиссию до 455 человек. К 1 сентября посольство США должно сократить около 700 сотрудников. Кроме того, американские дипломаты лишились дачи в Серебряном Бору и склада в Чертаново.