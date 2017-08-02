Общественная палата РФ выявила недостоверность данных в сфере обращения с отходами. Комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП обнаружила несоответствие суммы экологических платежей, собранных в 2016 году за размещение мусора, и объема отходов. Только за бытовые отходы регионы недополучили в общей сложности 13 млрд рублей. ОП считает, что «мусорная сфера» практически не контролируется, из-за чего существующие полигоны намного опаснее, чем это принято думать.

В комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды «Известиям» сообщили, что общественные палаты регионов привлекут к участию в мониторинге отходоперерабатывающей отрасли в России. К концу года по результатам этой работы общественники подготовят аналитический доклад о текущем положении дел и перспективах развития «мусорной сферы».

К решению о проведении мониторинга Общественная палата пришла после того, как изучила данные Росстата о поступившей за 2016 год плате за негативное воздействие на окружающую среду. За размещение отходов производства и потребления I–V классов опасности регионы получили 8435 млн рублей. А по данным экспертов ОП, только за твердые коммунальные отходы (ТКО) в бюджеты субъектов должно было поступить 21818 млн рублей.

Эту сумму в ОП рассчитали, используя различные данные: объемы размещенного на полигонах мусора, информацию о накопленных отходах четвертого класса опасности и средние нормы накопления (методики подсчетов есть в распоряжении «Известий»). В итоге эксперты утвердились во мнении, что размер платы, поступившей в бюджет, существенно занижен.

Как пояснили в Общественной палате, сомнения в объективности данных по качеству и количеству отходов возникли потому, что контроль этих параметров возложен на хозяйствующие субъекты, а они заинтересованы в получении прибыли. Это создает предпосылки для злоупотреблений: подмены классов опасности отходов и занижения их реальных объемов. Анализ территориальных схем, созданных регионами в 2016 году, также позволил сделать вывод, что у них нет достоверной информации о количестве образующихся отходов и единого подхода к их учету.

— Сегодня источники информации об отходах — это декларативные справки, которые предприятия заполняют самостоятельно. Они указывают, сколько и каких отходов образуется и каким образом от них избавляются: передают на использование или на захоронение. Объективность этих данных вызывает сомнения, — пояснила «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Член ОНФ Дмитрий Миронов тоже считает, что территориальные схемы размещения и утилизации отходов оторваны от реалий регионов. Анализ этих документов организация проводила в рамках проекта «Генеральная уборка».

— Мы пришли к выводу, что в основном они не отражают полную картину. В схемах часто не указываются предприятия по переработке мусора, либо указываются неверно. Ни власти региона, ни граждане, ни предприниматели не знают о том, какие есть в регионах переработчики, что именно они делают с отходами и насколько они загружены, — рассказал «Известиям» Дмитрий Миронов.

По мнению экспертов, одна из причин сложившейся ситуации в том, что у Росприроднадзора недостаточно полномочий и ресурсов для контроля за оборотом мусора. Ведомство только осуществляет начисление платежей в федеральный бюджет и контроль за своевременностью их поступления.

— Проблема недополучения платежей за размещение отходов характерна для всех регионов РФ, — сказал «Известиям» член совета по аграрной политике и природопользованию при Совете Федерации Владислав Жуков. — Причина в том, что Росприроднадзор не до конца справляется с этой задачей. У нас до сих пор не создана электронная система учета хозяйствующих субъектов, которые обязаны вносить плату за негативное воздействие на природу. Есть список 600 предприятий, оказывающих самое серьезное влияние на экологию. Но и с них взимается плата, не адекватная наносимому ущербу.

Как сообщили «Известиям» в Росприроднадзоре, в 2016 году было собрано 12630 млн рублей — больше, чем указано на Росстате, но меньше, чем насчитала ОП. Эти данные надзорной службе предоставило Казначейство России. По закону ведомство может проводить проверку деклараций плательщиков лишь раз в три года.

Экологи говорят о том, что комплексного анализа состояния полигонов в нашей стране никто никогда не проводил. Сейчас предпринимается попытка оборудовать приборами автоматического дистанционного контроля объекты первой категории опасности, к которым относятся и полигоны. Но пока эта работа не завершена. И большинство производителей грешат тем, что отправляют промышленные отходы на бытовые полигоны, где они подвергаются не соответствующим их опасности технологическим процедурам обезвреживания. В результате эти полигоны превращаются в источники совершенно другой антропогенной нагрузки.

— В места захоронения коммунальных отходов попадают особо опасные, — подтвердила Альбина Дударева. — На одном объекте по одному и тому же технологическому циклу размещается все подряд: машинное масло, шины, замасленная ветошь, химия, которая остается после разборки аккумуляторов. На многих полигонах нет даже весового контроля въезжающих автомобилей. В результате свалки становятся гораздо опаснее, чем мы думаем. Их рекультивируют, как бытовые, но внутри идут неконтролируемые химические процессы.

По словам эколога, полигоны превращаются в химические реакторы, которые периодически взрываются и возгораются. Многие из них сегодня брошены хозяйствующими субъектами. Выбросы газов и фильтрат отравляют воздух и почву, влияют на здоровье живущих поблизости людей.

— Право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды закреплено в 42 статье Конституции. Я надеюсь, что нам удастся привлечь общество к этой работе, и тогда повысится внимание к свалкам, люди серьезнее начнут относиться к вопросу, куда везут их мусор и как его перерабатывают, — добавила Альбина Дударева.