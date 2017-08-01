Преступники, устроившие стрельбу в здании Московского областного суда, взяли сопровождавших их двух полицейских в заложники после того, как обезоружили конвоиров. Затем члены банды ГТА вывели полицейских в зал судебного заседания на третьем этаже, где им преградили путь сотрудники Росгвардии.

По информации пресс-службы суда, пытаясь вырваться из зала, бандиты открыли стрельбу на поражение и вскоре были нейтрализованы.

Напомним, в результате перестрелки в здании Мособлсуда были ликвидированы три участника банды ГТА. Сотрудник Росгвардии и двое конвоиров получили ранения и были госпитализированы.