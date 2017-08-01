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«Известия» совместно с кинотеатром «Пионер» разыграли билеты на фильмы:

«Безумные соседи» (16+) — новая комедия Филиппа де Шоврона рассказывает о состоятельном интеллектуале Жан-Этьене Фужероле, который в запале предвыборных теледебатов заявил, что Франция настолько открытая страна, что любой иммигрант найдет здесь еду и кров, даже в его собственном доме. Уже спустя сутки у дома Жан-Этьена появляется целый табор цыган. Быстро освоившись, гости устанавливают в доме свои порядки.

«Призраки Исмаэля» (18+) — фильм французского режиссера Арно Деплешена рассказывает о кинорежиссере Исмаэле, который вот уже 20 лет пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берет свое, и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается и разрушает хрупкую любовную идиллию...

«Аутсайдер» (18+) — фильм Кристофа Барратьена основан реальной истории выходца из небольшого рыбацкого городка Жерома Кервьеля, который стал трейдером на бирже и в 2008 году оказался в центре скандала вокруг французского банка Société Générale. Его действия на рынке привели к колоссальным убыткам в размере 4,9 млрд евро.

«Роковое искушение» (18+) — драматический вестерн Софии Копполы по роману писателя Томаса Куллинана рассказывает о разгаре гражданской войны в США.Тяжело раненный капрал Джон МакБарни сбегает с поля боя и прячется в лесу. Ему помогает двенадцатилетняя Эми, которая отводит его в закрытый пансион для девочек, расположенный неподалеку, чтобы оказать первую помощь. Обитательницы пансиона не в восторге от этого события, и капралу приходится пустить в ход все свое обаяние, чтобы его не выдали конфедератам. Постепенно атмосфера в школе накаляется — каждая мечтает завоевать расположение красавца-мужчины.

Подробнее о правилах участия можно прочесть здесь.