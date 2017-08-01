МВД: подмосковные полицейские предотвратили побег членов банды ГТА
Подмосковные полицейские и сотрудники Росгвардии предотвратили побег членов банды ГТА, устроивших перестрелку в здании Мособлсуда, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Подсудимые совершили нападение на сотрудников конвоя в лифте. Преступники завладели их оружием и сумели избавиться от наручников.
При открытии лифта подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии. Правоохранители ответным огнем ликвидировали троих членов банды ГТА. Двое преступников были ранены.
«Таким образом полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений», — отметила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Она добавила, что сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции — различные телесные повреждения.
По факту инцидента региональное управление МВД проведет служебную проверку.