Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила официальные данные о количестве дипломатов США, работающих в России, а также представитель МИД РФ раскритиковала технологии по оформлению виз США.

По словам Захаровой, сотрудники дипмиссии США в РФ не занимаются двусторонним сотрудничеством уже несколько лет. Эта работа была уничтожена силами бывшего президента США Барака Обамы, написала Захарова в своем Facebook.

Захарова также прокомментировала ответные меры США об усложнении выдачи американских виз гражданам России.

«Я до сих пор не могу понять, зачем в XXI веке проводить личные собеседования для выдачи виз. Едут наши актеры, певцы, политики, ученые, бизнесмены –– всё равно нужно пройти собеседование», –– выразила свое недопонимание Захарова. По ее словам, эта процедура никак не помогает «разглядеть» террористов, а лишь усложняет процесс оформления виз. При этом Захарова предложила помочь западным коллегам, протянув руку помощи в этом вопросе.

«Мы готовы протянуть коллегам руку помощи и в этом вопросе, например поделиться опытом. Ведь наши визы американцы получают за 10 дней и без собеседований», –– написала представитель МИД РФ.