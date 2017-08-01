Украинский летчик Александр Акопов, героически вслепую посадивший пассажирский самолет турецкой авиакомпании Atlas Global в аэропорту Стамбула, рассказал о телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко и о своих дальнейших планах на будущее.

По словам Акопова, Петр Порошенко и министр транспорта Украины Владимир Омелян связывались с ним после того, как стало известно о выдающемся мастерстве летчика.

Подробностей беседы с украинским президентом Акопов раскрывать не стал, а выразил благодарность за то, что это событие не осталось незамеченным, сообщает телеканал «Звезда».

Говоря о своих планах на будущее, Акопов заявил, что решил остаться на своем прежнем месте работы в авиакомпании Atlas Global, где он является тренинг-менеджером.

«Будем работать дальше. Дай Бог здоровья, конечно», — сказал летчик.

Напомним, 27 июля Airbus A320, за штурвалом которого находился Александр Акопов, попал под град. Самолет получил серьезные повреждения носовой части. Стекло кабины пошло мелкими многочисленными трещинами. Однако командир экипажа совершил экстренную удачную посадку в аэропорту Стамбула.