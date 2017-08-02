Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ подвел итоги первого конкурса. Победителями стали 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая сумма грантов, которая будет выделена, 2,25 млрд рублей. Глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал корреспонденту «Известий» Константину Дорофееву о деполитизации работы фонда и объяснил, почему гранты не получили «Ночные волки» и ведущие социально-политические институты.

— В этом году гранты не получил ни один из социально-политических институтов — в частности, ЭИСИ и ИСЭПИ, которые в разное время считались мозговыми центрами внутриполитического блока Кремля. Означает ли это, что вы отказались от поддержки околополитических НКО?

— В распоряжении президента зафиксированы 12 направлений и поручение обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурса. Есть одобренное Координационным комитетом положение о конкурсе, определяющее в том числе 10 критериев отбора заявок. Фонд руководствуется этими документами. Говорить, что фонд отказался что-либо финансировать, будет не совсем корректно. Хотя, конечно, мы ожидаем на конкурс инициативы социальной, а не политической направленности. Оценку проводят эксперты. При этом стоит отметить, что попытки лоббирования проектов запрещены и в случае выявления приведут к тому, что организация не получит гранта.

— То есть «Ночные волки», которые впервые не получили гранта, просто неправильно оформили заявку?

— Необязательно неправильно — есть же критерии. Надо смотреть конкретные заявки. Есть разные причины, по которым эксперты ставили невысокие оценки, — завышенный или недетализированный бюджет, несоответствие запрашиваемых расходов календарному плану, плохо описанные результаты проекта.

— Впервые грант получила НКО «Русь сидящая». Говорит ли это о начале целенаправленной работы с правозащитными организациями?

— Повторюсь, мы работаем строго по тем направлениям, которые зафиксированы в распоряжении президента. Есть одна особенность этого конкурса: большое число победителей — правозащитных организаций. Это означает, что они оформили заявки по всем правилам и с учетом методических рекомендаций.

— Президентский грант получил и иноагент — «Левада-центр»...

— Статус иностранного агента не является дискриминирующим. Если организация смогла хорошо подготовить заявку и соответствует установленным требованиям, нет никаких оснований для ее недопуска к получению грантовой поддержки.

— Сумма розданных грантов оценивается в 2,25 млрд рублей, и это только первый этап конкурса в этом году. Какая сумма заложена на второй этап в конце 2017 года?

— По итогам конкурса выделяется 970 грантов на общую сумму 2,25 млрд рублей. Соответственно, большая часть грантового фонда переходит на следующий конкурс — около 4,5 млрд рублей.