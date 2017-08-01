Президент России Владимир Путин не допустит перезахоронения Владимира Ленина и других советских деятелей, погребенных на Красной площади. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, он собрал родственников советских деятелей, которые поставили подписи под соответствующим обращением к главе государства. Впоследствии Зюганов передал письмо президенту РФ.

«Надо отдать должное, Путин сказал: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет», — приводит слова лидера КПРФ ТАСС.

На Красной площади захоронены свыше 400 советских деятелей, в том числе первый космонавт Юрий Гагарин, академики Мстислав Келдыш, Сергей Королев, Игорь Курчатов, а также 32 маршала и генерала Великой Отечественной войны.