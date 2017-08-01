Российская судоходная компания «Совкомфлот» может быть приватизирована азиатскими партнерами. Об этом заявил в понедельник вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает «Интерфакс».

«...Если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то теперь появились новые перспективы. Мы сейчас их обсуждаем, в том числе с нашими азиатскими партнерами», — сказал Шувалов журналистам.

Ранее сообщалось, что на Московской бирже планируется разместить 25% минус одна акция активов компании. Также из-за неблагоприятной геополитической обстановки правительство решило перенести приватизацию «Совкомфлота» с июня на осень.

В кабмине ожидают, что «Совкомфлот» может оказаться единственным крупным российским активом, приватизированным в этом году. В Минэкономразвития заявляли, что 25% средств от продажи акций компаний пойдут на ее капитализацию, а 75% — в федеральный бюджет.